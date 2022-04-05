جيش الاحتلال يُلغي جولات لجنوده في القدس المحتلة

ألغى جيش العدو جولات كان من المقرر أن يقوم بها جنوده في القدس المحتلة، أمس الاثنين خشبة تعرضهم للهجوم من قبل الفلسطينيين، بعد تدهور الوضع على الأرض هناك.

وقال أحد الجنود الذي يخدم في لواء جولاني ويدرس حالياً في دورة طبية أن القادة أبلغوهم بإلغاء الجولة بسبب الوضع الأمني”.

وأكد الناطق باسم جيش العدو منع الجولات للجنود في القدس المحتلة حتى لا يتم جذب انتباه الفلسطينيين في رمضان وقد يتعرض الجنود لهجوم ما.

وتم إلغاء كثير من الجولات والأيام التدريبة الميدانية لجيش العدو فيما يتعلق بالقدس المحتلة خشية أن يستفز جولات الجنود الفلسطينيون خلال شهر رمضان.

واعتبر الجندي من جولاني في حديثه للقناة السابعة العبرية بأن إلغاء الدورات والجولات لجنود “الجيش الإسرائيلي” في القدس بسب الوضع الأمني بأنه وضع مهين.