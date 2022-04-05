الطفل الفلسطيني في يومه : انتهاكات "إسرائيلية" متواصلة وطفولة مستهدفة

يصادف اليوم الثلاثاء الخامس من نيسان يوم الطفل الفلسطيني ، ليكون يوم تحية للطفل الذي زجه الاحتلال ودفعه بقوة في معادلة الصراع ليكون شهيداً واسيراً وجريحاً دون أي مراعاة من قبل الاحتلال "الاسرائيلي" لكافة المواثيق الدولية التي تحفظ للطفل حقوقه وكرامته.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أصدر بالأمس تقريراً يوثق اعتقال أكثر من (9000) طفل/ة فلسطينيّ/ة منذ عام 2015، وحتّى نهاية شهر آذار/ مارس 2022.

وأوضح نادي الأسير بمناسبة يوم الطّفل الفلسطينيّ الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، أنّ نحو (160) قاصراً يقبعون في سجون (عوفر والدامون ومجدو)، مبيّناً أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (19 ألف) طفل (أقل من عمر 18 عاماً) منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000، من بينهم أطفال بعمر أقل من عشر سنوات.

وتشكّل سياسة اعتقال الأطفال إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال، وتتركز عمليات اعتقالهم في البلدات والمناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم، وكذلك المخيمات والقدس، وإن ما تم مقارنة نسبة اعتقالات الأطفال بين محافظات الوطن، سنجد أنّ الجزء الأكبر من المعتقلين الأطفال هم من القدس.

وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.

ووفقا لتقرير أصدره الإحصاء الفلسطيني فقد رصد الحقائق التالية :

78 طفلاً شهيداً خلال العام 2021:

استناداً إلى سجلات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، ارتقى 78 طفلاً شهيداً خلال عام 2021، بواقع 17 طفلا شهيداً في الضفة الغربية و61 طفلاً شهيداً في قطاع غزة، منهم: 26 طفلاً في الفئة العمرية (0-8) سنوات و17 طفلاً في الفئة العمرية (9-12) و20 طفلاً في الفئة العمرية (13-15 سنة)، و15 طفلاً في الفئة العمرية (16-17 سنة).

160 طفلاً أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي:

أشارت بيانات نادي الأسير الفلسطيني حتى نهاية شهر شباط 2022، إلى أن هناك 4,400 أسيرا ومعتقلاً فلسطينيا في سجون الاحتلال، منهم 160 طفلاً، يعيشون ظروفا تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل وفي حالة حرمان من طفولتهم بما فيه مواصلة دراستهم.