سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022 ، يواصل التذبذب بين الارتفاع والانخفاض وخاصة في ظل الحرب الروسية الاوكرانية التي تركت اثراً كبيراً ، على اسعار النفط التي شهدت ارتفاعاً منذ بداية الحرب .

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022

أسعار جرام الذهب في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار ، سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 231.00 61.60

سعر جرام الذهب عيار 22 211.75 56.47

سعر جرام الذهب عيار 21 202.13 53.90

سعر جرام الذهب عيار 18 173.25 46.20

سعر جرام الذهب عيار 14 134.75 35.93

سعر أونصة الذهب بيع 7,185.00 1,916.00

سعر أونصة الذهب شراء 7,188.75 1,917.00

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,617.03 431.21

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,694.03 451.74

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,848.03 492.81

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 254.10 67.76

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 606.38 161.70

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,201.22 320.33

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,374.72 633.26

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,717.10 1,257.89

سعر سبيكة الذهب أوقية 7,016.68 1,871.11

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,675.13 980.03

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,314.33 1,950.49

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,711.89 3,123.17

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 23,377.57 6,234.02

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,769.82 738.62

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 232,620.71 62,032.19

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 116,518.26 31,071.54

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-04-04 231.00 211.75 202.13 173.25

2022-04-03 232.09 212.75 203.08 174.07

2022-04-02 232.09 212.75 203.08 174.07

2022-04-01 233.54 214.07 204.34 175.15

2022-03-31 232.93 213.52 203.82 174.70

2022-03-30 231.49 212.20 202.55 173.61

2022-03-29 231.73 212.42 202.76 173.80

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 24 226.00 256.00

عيار 22 206.75 241.75

عيار 21 197.13 234.13

عيار 18 168.25 208.25