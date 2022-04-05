سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022، يشهد استقراراً في التعاملات الصباحية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقدم لكم سعر الذهب اليوم في فلسطين، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 199.17 شيكل $62.05

سعر الذهب عيار 22 182.57 شيكل $56.88

اسعار الذهب عيار 21 174.28 شيكل $54.30

اسعار الذهب عيار 18 149.38 شيكل $46.54

سعر الذهب عيار 14 116.18 شيكل $36.20

سعر الذهب عيار 12 99.58 شيكل $31.03

اسعار أوقية الذهب 6,194 شيكل $1,930

اسعار جنيه الذهب 1,394 شيكل $434.37

اسعار كيلو الذهب 199,168 شيكل $62,051

وسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 إبريل 199.60 174.66 149.70 116.44 99.80

3 إبريل 198.45 173.65 148.84 115.76 99.23

2 إبريل 198.42 173.62 148.82 115.75 99.21

1 إبريل 198.16 173.39 148.62 115.59 99.08

31 مارس 198.81 173.96 149.11 115.97 99.40

30 مارس 197.90 173.17 148.43 115.44 98.95

29 مارس 197.25 172.59 147.94 115.06 98.62

28 مارس 198.88 174.03 149.17 116.02 99.44

27 مارس 202.56 177.24 151.92 118.16 101.28

26 مارس 202.55 177.24 151.92 118.15 101.28