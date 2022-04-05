الطقس : كتلة هوائيةشديدة الحرارة تضرب فلسطين لثلاثة أيام

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائماً جزئياً وحارا الى شديد الحرارة وجافاً ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا ومعتدلا ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2022/04/06: يستمر الجو غائماً جزئياً الى صاف وحارا الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2022/04/07: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وحارا وجافاً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2022/04/08: انحسار الموجة الحارة حيث يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وحارا نسبيا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة اللغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.