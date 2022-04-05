بالصور حلوى القطايف.. ملكة المائدة الفلسطينية في رمضان و مصدر رزق للكثيرين

تعتبر حلوى القطايف ضيفاً رئيسياً على موائد الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك، و تعتبر حلوى القطايف من اشهر الحلويات الشعبية الفلسطينية.

فما أن يبدأ العد التنازلي لشهر رمضان، تبدأ المحال التجارية بالإعداد لصنع حلوى القطايف، لا سيما ان الطلب يزداد عليها في هذا الشهر الفضيل، كما أن العمل في مهنة اعداد القطايف و بيعه يعتبر مصدر دخل للكثير من الشبان العاطلين عن العمل، و ينتظرون الشهر الكريم بفارغ الصبر كي يتمكنوا من الحصول على فرصة للعمل و تحقيق دخل يعيلون به عائلاتهم، لا سيما أن الأعباء تزداد عليهم خلال هذا الشهر.

في هذا السياق تحدثت مراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية الى المواطن نضال البوبلي، أبو محمد 47 عاماً من مخيم المغازي، و هو صاحب محل لصنع و بيع القطايف، الذي بدوره أكد بأنه يعمل في هذه المهنة منذ 25 عاماً.

البوبلي الذي يعيل أسرة مكونة من 10 أفراد أوضح أن صنع القطايف كانت و ما زالت مصدر دخله الوحيد مع أربعة من العمال، الذين يقومون بإعداد و بيع حلوى القطايف في شهر رمضان، مشيراً الى أن الاقبال يزداد على شراء حلوى القطايف في الأسبوع الأول و الأخير من شهر رمضان.

و عن حركة الطلب على القطايف هذا العام، أشار البوبلي الى تراجع الحركة الشرائية بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين، و بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

و وفقاً للبوبلي، فإن المواطن أصبح يقارن القطايف وتكاليف اعدادها بباقي الحلويات، حيث ان الحلويات الاخرى اوفر مقارنة مع كماليات إعداد القطايف التي تتطلب مواد أخرى للحشو.

و يتراوح سعر الكيلو الواحد لحلوى القطايف من 5 الى 7 شواكل، وفقاً للبوبلي.

و بدوره نوه الشاب أحمد الى أن مهنة بيع القطايف توفر دخل مادي كبير للقائمين عليه، مشيراً الى أن إقبال سكان غزة على شراء القطايف يعود لكونه فاكهة شهر رمضان المبارك، بالإضافة لكونه موروث شعبي.

أما الخريج أحمد ماهر، فيشير الى أن شهر رمضان فرصة مناسبة له للعمل في بيع القطايف التي يتقن صنعها، ولذلك فهو يستفيد وعائلته في شهر رمضان.























