سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء، يواصل الكثيرين من أصحاب الأموال وتجارتها، في كل يوم عمليات البحث على أسعار صرف العملات في الدول التي يعملون بها، حرصاً على تجارتهم، وخاصة رجال الاعمال العربية التي تتواجد في لبنان، صاحبة التقلبات الاقتصادية المستمرة، لذلك وحرصاً من فريق الموقع قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء وسعر صرف الدولار لدي المصرف المركزي اللبناني اليوم الثلاثاء.

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

وسعر صرف الليرة اللبنانية يختلف كل يوم، نظراً للحالة الاقتصادية والغير المستقرة التي تعيشها البلاد نتيجة الازمة العالمية اثر جائحة كورونا، مؤخراً الأزمة الروسية الأوكرانية، ووفقا للتعاملات الصباحية المالية في لبنان لليوم الثلاثاء، وفي اطار مقالنا سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء لحظة بلحظة اليوم السبت، فقد شهد سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان انخفاضاً لدي السوق السوداء اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء عند الصرافين

وافتتح صباح اليوم الدولار على تسعيرة في السوق الموازية تتراوح ما بين 23775 و23825 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد سجل خلال تعاملات أمس الأحد تسعيرة تراوحت ما بين 23750 و23800 لليرة للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

وأرجع الخبراء سبب ارتفاع سعر الدولار في لبنان خلال الفترة الأخيرة إلى عجز السيولة المالية من النقد الأجنبي المتوفر من خلال تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والتي تتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار، عن سد احتياجات البلاد في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار النفط عالميا ومعدلات التضخم بجانب الأزمات التي سببتها الحرب الأوكرانية.