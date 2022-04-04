قوات الاحتلال تعتقل 3 مقدسيين من باب العامود

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، ثلاثة فلسطينيين، في منطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة، واعتدت على تجمع شبابي بإطلاق قنابل الغاز والصوت.

وقالت مصادر مقدسية :" إن شرطة الاحتلال، اعتقلت ثلاثة شبان كما أطلقت قنابل الغاز والصوت لتفريق الفلسطينيين الذين بدأوا في التوافد على المنطقة".

وأضافت:" أن قوات الاحتلال انتشرت الليلة، بشكل مكثف في محيط باب العامود".

وتشهد مدينة القدس وخاصة منطقة باب العامود تواجدا أمنيا مكثفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اندلاع مواجهات الليلة الماضية، أسفرت عن إصابة 19 فلسطينيا واعتقال 10 آخرين.