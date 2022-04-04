طالع اسعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022، حيث شهدت الأسعار تراجعاً رغم استقرار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيهًا في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيهًا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية، ليسجل 1132 جنيهًا (62 دولارا).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، عند نحو 849.06 جنيه (46.50 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 660.38 جنيه (36.17 دولار)، وسجل عيار 12 نحو 566.03 جنيه (31 دولارا)، وعيار 9 سجل نحو 424.53 جنيه (23.25 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في مصر، إلى 990.58 جنيه (54.25 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر، نحو 35.207 ألف جنيه (1928 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21)، صباح تعاملات اليوم، نحو 7925 جنيهًا (434.03 دولار).