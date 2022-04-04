بعد الإعلان عن نسبة صرف الرواتب.. اتحاد المعلمين يعلن تعليق الدوام جزئيًا خلال الأيام المقبلة

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، عن تعليق جزئي للدوام المدرسي في الأيام الثلاثة المقبلة، في خطوة تصعيدية من الإتحاد بعد أعلن وزارة المالية صرف راتب شهر مارس 3 بنسبة 80%.

وقال الاتحاد في تصريح صحفي، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" الراتب الكامل هو حق طبيعي للمعلمين وارتهان الراتب للأزمات المالية هو جريمة مكتملة الأركان، ونعلن عن تعليق الدوام بعد الحصة الثالثة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، والخميس بعد الحصة الثانية، وتعليق الدوام في الوزارة والمديريات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بعد الساعة 11 مع المغادرة، ونطالب بحل جميع الملفات السابقة العالقة".

وأعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الاثنين، أن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار، سيتم يوم غد الثلاثاء الموافق 05/04/2022 بنسبة 80% وبحد أدناه 2000 شيكل.

‎وأوضحت مالية رام الله، أنها ستصرف 16% من رصيد المستحقات المتراكمة عن الاشهر (11-12-1-2).

يذكر أن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين قد أعلن عن صرف معدل راتب كامل خلال الأشهر القادمة.

وقال الاتحاد عبر صفحته على “فيس بوك”: “لقد تواصل معنا خلال الأيام السابقة العديد من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية وتم التأكيد على صرف معدل راتب كامل خلال الأشهر القادمة، وتم الاتفاق مع وزارتي التربية والمالية على صرف أجور المراقبة للثانوية العامة خلال الأيام القادمة، حيث تم تحويل نصف المبلغ الأسبوع الماضي وسيتم تحويل باقي المبلغ هذا الأسبوع، وسيتم بعدها صرف أجور التصحيح”.