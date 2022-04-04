يوم الطفل الفلسطيني: الاحتلال يعتقل أكثر من 9 آلاف طفل منذ عام 2015

عشية يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف غداً الخامس من ابريل، نشر نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم، تقريراً أوضح فيه أن الاحتلال الإسرائيليّ اعتقل أكثر من تسعة آلاف طفل فلسطينيّ منذ عام 2015، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها هؤلاء الأطفال في سجون الاحتلال .

وأضاف النادي أن نحو (160) قاصراً يقبعون في سجون (عوفر والدامون ومجدو)، مبيّناً أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (19 ألف) طفل (أقلّ من عمر 18 عاماً) منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في تشرين الأول من عام 2000، من بينهم أطفال بعمر أقل من عشر سنوات.

ولفت النادي إلى أن سياسة اعتقال الأطفال تشكل إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال. وتتركز عمليات اعتقالهم في البلدات والمناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم، وكذلك المخيّمات والقدس.

وأشار النادي إلى أن نسبة الاعتقالات الأكبر على مستوى الأطفال الفلسطينيين هي في القدس.

إلى ذلك، قال التقرير إن «الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ تشير إلى أن غالبية الذين تم اعتقالهم تعرّضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل