بالفيديو مقاومون يطلقون الرصاص صوب مستوطنة "إسرائيلية" جنوب بيت لحم

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين، النار صوب مستوطنة إفرات "الإسرائيلية" جنوب مدينة بيت لحم

وقالت مصادر محلية :" إن مقاومون أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة قرب مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم".

يذكر أن وتيرة استهداف قوات الاحتلال ارتفعت من مقاومين فلسطينيين في جميع محافظات الضفة والقدس، وذلك رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق المواطنين في المنطقة.