دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان..دعاء الرابع من  رمضان

دعاء اليوم الرابع من رمضان، طيلة أيام شهر رمضان المبارك، يواصل المسلمين في كافة انحاء العالم البحث عن ادعية شهر رمضان المبارك، وخاصة دعاء كل يوم بيوم، لذلك فريق العمل في موقعنا قرر أن يضع لكم هذه المقالة لمعرفة دعاء اليوم الرابع من رمضان بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة عن دعاء الرابع من رمضان عبر محرك البحث قوقل، دعاء اليوم الرابع من رمضان.

دعاء اليوم الرابع من رمضان

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دعاء الرابع من رمضان

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان : اَللّـهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمْرِكَ، وَاَذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لاَِداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ، يا اَبْصَرَ النّاظِرينَ .

أدعية شهر رمضان مكتوبة مفاتيح الجنان

وأدعية شهر رمضان المبارك المحبب قولها، كثيرة لذلك وفي مقالنا دعاء اليوم الرابع من رمضان، سنضع لكم مجموعة من أدعية شهر رمضان مكتوبة مفاتيح الجنان، والمستحب قولها والدعاء فيها في دعاء اليوم الثالث من رمضان وباقي أيام رمضان دعاء رمضان.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي قرة عين، اللهم باعد بيني وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم لا تسلمني إلى عدوٍ يؤذيني، ولا إلى صديق يرديني، وارزقني رزقاً حلالًا يغنيني.

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان

وفي نهاية مقالنا دعاء اليوم الرابع من رمضان، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم ما هو مطلوب من الادعية المحبب قولها في هذه المقالة، ورمضانكم كريم وكل عام وانتم بألف خير، وتقبل الله طاعاتكم .