ريال مدريد يفقد 3 لاعبين أمام تشيلسي

يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي بعد غد، الأربعاء، ضمن مرحلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن مدرب الفريق الملكي، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق للمباراة المرتقبة.

وشهدت اختيارات أنشيلوتي، غياب إيدين هازارد وإيسكو ولوكا يوفيتش.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج، بينما يلتقي الفريقان في الإياب يوم 12 نيسان/أبريل الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين وفويدياس

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا – فاييخو، ناتشو، مارسيلو وميندي

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، سيبايوس وكامافينجا

خط الهجوم: كريم بنزيمة، أسينسيو، غاريث بيل، فينيسيوس، رودريغو وماريانو دياز.