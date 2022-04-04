طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في سوريا، حيث ارتفعت أسعار الذهب في سوريا، الثلاثاء 5 أبريل/نيسان 2022، وسط هدوء أسعار المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

و سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال تعاملات اليوم، نحو 156.615 ألف ليرة (61.95 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في سوريا، نحو 136.766 ألف ليرة (54.21 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، في تعاملات اليوم، عند نحو 117.713 ألف ليرة (46.46 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 90.776 ألف ليرة (36.14 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، مساء تعاملات اليوم، نحو 4.860 مليون ليرة (1927 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، في تعاملات اليوم، نحو 1.089 مليون ليرة (433.65 دولار).