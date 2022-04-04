"معروف" يعلن سعر كيلو الدجاج بعد طرح ١٦ ألف دجاجة في الأسواق المحلية بغزة

أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الإثنين، عن طرح ١٦ ألف دجاجة حجم كبير بالسوق المحلي بحيث تصل للمواطن بسعر ١٤ شيقل.

وقال معروف في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" ضمن متابعات قرارات اجتماع اليوم، سيتم هذه الليلة وبإشراف من وزارتي الاقتصاد والزراعة طرح ١٦ ألف دجاجة من المزارع حجم كبير بالسوق المحلي، بحيث تصل للمواطن بسعر ١٤ شيقل وفق التسعيرة".

وأضاف :" كما سيتم طرح ١٢٠ طن من الحبش الطازج على ٥ أيام بحيث تصل للمواطن في حدود ١٢،٥ شيقل للكيلو".

وأردف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:" نطمئن شعبنا بأننا نتابع كل ما من شأنه خدمتهم وتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي للمواطن، ونحذر من مغبة التلاعب وعدم الالتزام بالتسعيرة المقررة".

وكانت لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، أصدرت اليوم قراراً يقضي بإلزام كافة مزارع الدواجن بطرح ما هو متوفر لديها من الدجاج الحي المناسب للاستهلاك وفق الأوزان المناسبة خلال ٤٨ ساعة وتحت طائلة المسؤولية.

يذكر أن أسعار الدواجن تشهد ارتفاعاً في أسعارها، فقد وصل كيلو الجاج للمستهلك قرابة الـ17 شيكل، الأمر الذي دفع العديد من محال بيع الدواجن لاغلاق أبوابها وعدم بيعها، كرداً على تلاعب التجار في أسعارها " الدواجن".