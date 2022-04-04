تشافي يدعو فان جال للظهور في كامب نو

كشف تقرير صحفي إسباني، عن دعوة تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، للهولندي لويس فان جال، المدير الفني السابق للبارسا والحالي للمنتخب الهولندي، لحضور مباراة للفريق الكتالوني.



ويدين تشافي بالفضل لفان جال الذي منحه فرصة المشاركة لأول مرة بقميص الفريق الأول في عام 1998.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي يريد أن يستقبل فان جال محبة جماهير برشلونة، بعد أن أعلن بالأمس إصابته بمرض سرطان البروستاتا.



وأضافت الصحيفة: "فان جال تحمس للغاية للدعوة، ووعد بالسفر إلى برشلونة لحضور مباراة للفريق في ملعب كامب نو".



وأشار التقرير، إلى أن تشافي لديه اتصالا سلس مع فان جال المدير الفني للمنتخب الهولندي، للحديث عن الثلاثي الهولندي في صفوف البارسا فرينكي دي يونج وممفيس ديباي ولوك دي يونج.