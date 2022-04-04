أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في لبنان، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في لبنان، الثلاثاء 5 أبريل/نيسان 2022، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، خلال في تعاملات اليوم، إلى نحو 94.131 ألف ليرة (62.17 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في لبنان، إلى مستوى 82.366 ألف ليرة (54.40 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، نحو 70.599 ألف ليرة (46.63 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 54.910 ألف ليرة (36.27 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، مساء تعاملات اليوم، نحو 2.927 مليون ليرة (1934 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، مساء اليوم، نحو 658.932 ألف ليرة (435.23 دولار).