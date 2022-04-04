"العمل بغزة" تعلن استلامها الدفعة الثانية من تصاريح العمل في الداخل المحتل

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن استلامها الدفعة الثانية من تصاريح العمل في الداخل المحتل من الشؤون المدنية وعددها (235) تصريحًا ليصبح مجموع التصاريح المستلمة (405) تصريح.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :"تم في وقت سابق تسليم الشؤون المدنية عدد (3700) اسم مرشح وفق المعايير المعتمدة وحسب النسب السكانية للمحافظات، شاملة لأصحاب السجلات التجارية المسجلين سابقا لغرض العمل في الداخل المحتل".

وأوضحت أن يوم غدٍ الثلاثاء ستشرع في تسليم التصاريح من خلال مديريات العمل في المحافظات الخمسة، حيث سيتم إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح.



