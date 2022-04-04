"أنشيلوتي" يعلن عن تشكيل ريال مدريد أمام تشيلسي

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة تشيلسي، المقرر لها، بعد غد الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وشهدت اختيارات أنشيلوتي، غياب إيدين هازارد وإيسكو ولوكا يوفيتش.



وتقام مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج، بينما يلتقي الفريقان في الإياب يوم 12 أبريل/نيسان الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فويدياس



الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - مارسيلو - ميندي



الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز - سيبايوس - كامافينجا



الهجوم: كريم بنزيما - أسينسيو - جاريث بيل - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو دياز