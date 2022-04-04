جدول اكلات رمضان 2022 بالصور والمقادير مصرية وسعودية .. اكلات ووجبات رمضانية لذيذة

جدول اكلات رمضان 2022 بالصور والمقادير مصرية وسعودية ، ويبحث الملايين من الناس على جميع محركات البحث بالأنترنت عن هذه الاكلات وقد حرص فريق فلسطين اليوم على وضع تلك الاكلات اللذيذة التي تتميز بأنها لذيذة وسهلة التحضير ويمكن الان لكافة الأشخاص بمجرد الانتهاء من هذه المقالة تطبيقها بكل سهولة تامة .

وتأتي هذه المقالة التي تتحدث جدول اكلات رمضان 2022 بالصور والمقادير مصرية وسعودية ضمن سلسلة مقالات نعكف على كتابتها يوميا ونتناول فيها جميع الإجابات عن كافة الاستفسارات المتعلقة بشهر رمضان ، كما هو الحال في هذه المقالة ، وعن التفاصيل فهي التالي:

اكلات رمضانية بالصور والمقادير 2022

أولا طريقة عمل بطاطس بالفطر و الجبن في الفرن

ثانيًا طريقة عمل صفيحة اللحم الشامية

ونشير لكم إلى أن تحضير هذه الوجبة في رمضان ، وهو على النحو التالي: صفيحة اللحم مدة التحضير: مدة الطبخ: 15 دقائق، الوقت الاجمالي: 15 دقائق: صفيحة اللحم هي فطائر من اشهر انواع الفطائر التي تُعرف بها بلاد الشام .

ثالثًا: طريقة عمل الملوخية اللبنانية





اكلات رمضان 2022

قطايف بالجبنة :

مقادير :

نصف كيلو قطايف

شربات

زيت للقلي

مكونات الحشو :

2 معلقة كبيرة سكر

1 معلقة صغيرة فانيليا

2 كوب حليب

2 معلقة كبيرة نشا

خطوات تحضير قطايف بالجبنة :

أولاً: وفي الخطوة الأولى ، قم بإذابة السكر والنشا في الحليب، ويوضع على النار حتى يثقل قليلاً ، ثم ارفع من على النار، ويوضع جانباً .

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية ، احشى القطايف بالقشطة، ويضغط على الأطراف جيدا لإحكام الغلق .

ثالثًا: وبعدها ضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن.

تقلى في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تحمر، ثم ارفع على ورق مطبخ لتخلص من الزيت الزائد .

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة ، اوضع في الشربات، وترفع في مصفاة لتتخلص من الشربات الزائد ، ثم ارص في الطبق، وتقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

الكبسة السعودية :

وتتكون الكبسة أساس الطبق هو أرز وليمة أو مزة، وهما نوعان من الأرز لعمل الكبسة وإعطائها الطعم المميز، وهي تعتمد الكبسة على كمية البهارات، الهيل، القرنفل واللومي.

المبكبكة الليبية :

وتعتبر المبكبكة الليبية ، كما يمكن تناولها بطرق مختلفة سواء باللحم أو الدجاج أو الخضار أو صلصة الطماطم مع البهارات، وما يمزيا أنها لا يأخذ الكثير من الوقت والنتيجة هي طبق لذيذ وشهي.

اكلات رمضانية سهلة