وسم الأمير حمزة بن الحسين يتصدر تويتر ,, تفاصيل سحب لقب أمير

تصدر وسم الأمير حمزة قائمة الأكثر تداولاً على المنصات الرقمية لا سيما على تويتر اليوم الاثنين الموافق 4-4-2022 بعد أن اتمت سحب لقبة الأمير منه ، فيما ارتفعت التغريدات على هذا الهاشتاق الصاعد أكثر من 5 آلاف تغريدة وسط حالة من الاستغراب لما فعلة شقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

فريق فلسطين اليوم قام بوضع تفاصيل هاشتاق الامير حمزة التي تداولته كافة المواقع الإخبارية المحلية والعربية والدولية وبات في صدارة الاخبار العالمية ، وعن ما جرى مع الأمير الاردني يترتب على الجميع متابعة المقالة حتى النهاية .

الأمير حمزة

ولقد ارتفع وسام الأمير حمزة قائمة التريند على تويتر في المملكة الأردنية الهاشمية ، بعدما أعلن حمزة بن الحسين البالغ من العمر 42 عاما ، في تغريدة له ، عن تخليه عن لقب امير .

وأكمل حمزة بن الحسين ، في تغريدته التي لاقت رواجا واسعا منذ لحظة نشرها ، أن قناعاته لا تتماشى مع "النهج والتوجهات والأساليب الحديثة" في مؤسسات المملكة.

تغريدة الأمير حمزة بن الحسين على تويتر

تفاعل على هاشتاق الأمير حمزة

وتفاعل مستخدمي المنصات الرقمية على وسات الأمير حمزه ، إذ جاءت تغريدة زيد الرزيقات :" ستبقي اميرنا وستبقى روح الوطن وستبقى في قلوبنا. كل عام وانت أميرنا وقائدنا سمو الأمير حمزة بن الحسين".

ركزوا بصياغة الرسالتين

الاولى رسالة الملك حسين لقرة عينه حمزة والتانية رسالة الامير حمزة امبارح

نفس الكلام والصيغة بالضبط

حيّ الله الاردني الحر ابن ابوه#الامير_حمزه #امير_القلوب pic.twitter.com/7Z3N0VdlxJ — أردنية (@Shadw91447250) April 4, 2022

محمد المجالي كتب :" من أحد إنجازات الأمير حمزه للي بسألني شو عمل " خصوصا الي ببعث على الخاص " في بساطته وعفويته ووطنيته خلى كل طبقات الشعب الاردني تحبه … بدون إعلام ومونتاج وحركات وقصص مكشوفه… وهاض الانجاز لحاله قهر وجلط كثير ناس من ضمنهم انت يلي بتسأل .. رمضان كريم".

حساب تيماء علق قائلاً: "ما قيمة الناس إلا في مبادئهم لا المالُ يبقى ولا الألقابُ والرتبُ". أما ناديا كتبت :" واللقب شو يفيد بدون محبه. محبة الناس اهم من مليون لقب. وانت أمير بعيونا وقلوبنا. حماك الله".

سيور علق : "اللقب هو يلي بتشرف فيك مش العكس، وكنت ابن للشعب و ما زلت ، وما بدك هاللقب اصلا انت مش محتاج الو هو يلي محتاج الك ، أمير القلوب و الاخلاق ".





حمزة يسحب لقب امير

من هو الأمير حمزة بن الحسين

وفي نهاية المقالة وضع بين ايديكم فريق الموقع معلومات عامة عن الأمير حمزة ، وهو من مواليد مارس/آذار 1980 ويعد أكبر أبناء الملك حسين من زوجته الرابعة الملكة نور، المولودة في الولايات المتحدة.

حمزة يتنازل عن لقبه

أبناء الأمير حمزة

الأميرة زين (وُلِدت في 3 نوفمبر 2012).

الأميرة نور (ولدت في 5 يوليو 2014).

الأميرة بديعة (ولدت في 8 أبريل 2016).

الأميرة نفيسة (ولدت في 7 فبراير 2018).

الأمير حسين (8 نوفمبر 2019).

الأمير محمد (8 فبراير 2022).

دراسة الأمير حمزة

وحول دراسة الأمير حمزة ، فقد تخرج في مدرسة هارو في المملكة المتحدة، ثم الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست ، كما أنه خدم في صفوف القوات المسلحة الأردنية بعد أنهى دارسته في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة .