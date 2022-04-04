مرفق الأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين 4 فبراير 2022، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة، أن أولوية السفر للحافلات الثانية، والثالثة والرابعة، حتى الرقم "50" من كشف المسافرين رقم "2022/16"، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/14).

ودعت الهيئة، المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت، بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما طالبت، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وحثت المسافرين على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين رقم "2022/16".

للاطلاع على كشف المسافرين جوازات مصرية رقم (2022/14).