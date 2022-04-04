التنمية بغزة تعلن انطلاق عملية توزيع المساعدات لآلاف الأسر الفقيرة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الاثني، أنها بدأت في توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة والمتعففة المضافة على البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية.

وأفادت التنمية الاجتماعية، بأنها ستستمر في عملية التوزيع خلال شهر رمضان المبارك ، للوصول لأكبر عدد ممكن من هذه الأسر ، مع الحرص في التوزيع على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة .

وأكدت الوزارة، أنها تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير المساعدات لهذه الأسر خلال شهر رمضان المبارك ،

وقالت الوزارة إن "جهود الوزارة لم تتوقف مع المؤسسات الدولية والمحلية الشريكة معها في مجال الإغاثة لتوفير المساعدات للأسر المتعففة والفقيرة المضافة على البرنامج الوطني للحماية الإجتماعية والتي لم تتلق مخصصاتها منذ عام ".