بالفيديو طريقة تحضير الفلافل بالبصل والسماق في رمضان، مع قدوم شهر رمضان المبارك، يبدأ الصائمون في التفكير بالوجبات الرمضانية على موائد إفطاراتهم، إ إن الوجبات تتنوع وتتشكل على موائد الغزيين، لكن يبقى هناك أطباقا وأصنافا معينة، تكون حاضرة في معظم أيام شهر رمضان لدى الصائمين، فهي لا يجب أن تكون وجبة رئيسية بالضرورة، وإنما ملحقات أو كماليات تزين موائد الصائمين، وهنا يجدر الذكر إلى أن آلاف الأسر في قطاع غزة تفضل تناول الفلافل ذات الأحجام الكبيرة المحشوة بالبصل، فهي تباع فقط في شهر رمضان المبارك.

أسهل طريقة لعمل الفلافل بالبصل والسماق في رمضان

ولأنها وجبة ثانوية شهيرة في فلسطين عامة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، فإن البحث يدور حاليا عن بالفيديو طريقة تحضير الفلافل بالبصل والسماق في رمضان، فهذه الوجبة ذات طعم رائع يفضله معظم الصائمون في قطاع غزة، فربات البيوت وأصحاب المطاعم الشعبية يشرعون بصناعتها في شهر رمضان، لأن تناولها يقتصر على الشهر الفضيل، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أسهل طريقة لعمل الفلافل بالبصل في رمضان، لتسهل على ربات البيوت عناء البحث عبر الانترنت، خاصة أن آلاف الفلسطينيين يحبذون صناعة تلك الأكلات في منازلهم على شرائها من المطاعم والأماكن الخارجية.

طريقة عمل الفلافل بالبصل والسماق بطعم رائع

ومن الوجبات التي تكون حاضر في رمضان والتي يبحث عنها الصائمون هي طريقة عمل الفلافل بالبصل بطعم رائع، فهي من الوجبات التي يفضلها الصائمون في رمضان، ويبحثون عن صناعتها بالطرق السهلة عبر مواقع الانترنت.

بالفيديو طريقة سهلة لعمل الفلافل بالبصل

مقادير طريقة عمل الفلافل المحشية بالبصل والسماق:

عجينة الفلافل:

500 غرام حمص، منقوع 12 ساعة

¼ كوب بقدونس

1 بصلة وسط

½ فلفل، قرن الغزال

4 فص ثوم

¼ كوب ماء

البهارات:

2 ملعقة كبيرة بهار، فلافل

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بايكينج صودا

الحشوة :

1 بصلة كبيرة، مفرومة ناعم

3 ملعقة كبيرة سماق

1 ملعقة صغيرة دبس فليفلة

¼ كوب زيت نباتي

ملح حسب الذوق

طريقة عمل الفلافل المحشية بالبصل والسماق:

1- لتجهيز الحشوة، في قدر ضعي الزيت والبصل حتى يشقر، أضيفي السماق، دبس الفليفلة والملح وضعي الحشوة جانباً.

2- لتجهيز الفلافل، افرمي مكونات الفلافل بالمفرمة مرتين، أضيفي البهارات والماء وافركي العجينة ثم اتركيها ترتاح ربع ساعة.

3- ضعي زيت غزير على النار ليسخن جيداً، بقالب الفلافل ضعي كمية ½ قرص فلافل وضعي ملعقة صغيرة حشوة ثم أكملي

إعداد القرص وضعيه بهدوء في الزيت وكرري العملية مع مراعاة الانتباه للأقراص التي في الزيت، عند الإستواء ضعي الاقراص

على مناديل ورقية لتمتص الزيت الزائد وقدميها.