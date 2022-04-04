سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاثنين 4 ابريل 2022

شهد سعر صرف الدينار الكويتي استقراراً خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 ابريل 2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصري 57.66 جنيه للشراء، و60.29 جنيه للبيع، مقابل سعره بتعاملات أمس كان مسجلا 57.65 جنيه للشراء، و60.30 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 56.16 جنيه للشراء، و60.20 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي 59.86 جنيه للشراء، و60.21 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

59.86 جنيه للشراء.

60.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

57.66 جنيه للشراء.

60.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

57.66 جنيه للشراء.

60.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

57.44 جنيه للشراء.

60.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

56.16 جنيه للشراء.

60.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي

57.92 جنيه للشراء.

60.36 جنيه للبيع.