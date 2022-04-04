الاكتئاب لدى كبار السن.. الأعراض والعلاج والمخاطر

كبار السن أكثر عُرضة للاكتئاب، لأسباب عدة أبرزها فقدان شريك الحياة والإصابة بالأمراض المزمنة والوحدة والإحساس بدنو الأجل.

وقالت المؤسسة الألمانية لعلاج الاكتئاب: إن أعراض الاكتئاب تتمثل في الحزن والكآبة والعزلة الاجتماعية واليأس وفقدان الشعف بالهوايات وإهمال العناية الشخصية.

وتتمثل مخاطر الاكتئاب في التفكير في الانتحار، خاصة لدى الرجال، إضافة إلى خطر الإصابة بجلطة الساق بسبب قلة الحركة وإهمال شرب السوائل.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها؛ حيث عادة ما يتم الخلط بين الاكتئاب وأمراض الخرف مثل ألزهايمر.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يتم علاج الاكتئاب بواسطة الأدوية كمضادات الاكتئاب والعلاج النفسي.

وإلى جانب ذلك، ينبغي على المريض الحرص على التواصل الاجتماعي من خلال مقابلة الأصدقاء والأقارب والمعارف مع الاهتمام بالهوايات والانخراط في الأنشطة الاجتماعية المختلفة.