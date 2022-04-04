ارشارات هامة من "الدفاع المدني"للمواطنين بغزة خلال شهر رمضان

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الاثنين 4 ابريل 2022، المواطنين وأصحاب المطابخ والمطاعم الشعبية إلى إتباع إرشادات السلامة والوقاية المنزلية، خلال شهر رمضان المبارك حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على ممتلكاتهم.

وأوصت مديرية الدفاع المدني، بضرورة التنبه إلى جملة من الإرشادات لتجنب المخاطر التي تزداد حدوثها خلال شهر رمضان، خاصة في المطابخ المنزلية، والمطابخ والمطاعم الشعبية.

وأوضحت، أن الإهمال يُعد أحد الأسباب الرئيسة للحوادث التي تقع في المنازل، ولتجنب ذلك يُنصح بالكشف المستمر على سلامة تمديدات الغاز في المنزل، وتفقد أي تسرب للغاز، والتأكد من وضع اسطوانات الغاز في مكان سليم وملائم.

ونبهت إلى ضرورة توفير التهوية اللازمة للمطبخ، وتجنب تشغيل مراوح شفط الهواء لفترات طويلة، وتنظيفها من الزيوت بشكل دائم، بالإضافة إلى تجنب تمرير التمديدات الكهربائية فوق السجاد والأقمشة، وتجنب التحمل الكهربائي الزائد.

كما أكدت على منع تواجد الأطفال أثناء إعداد الطعام في المطبخ، وتجنب ارتداء ربات البيوت للملابس الفضفاضة أو المصنوعة من المواد سريعة الاشتعال أثناء إعداد الطعام.

وشددت على عدم استخدام المواقد داخل الأماكن المغلقة لتجنب الاختناق، وإصلاح أي خلل فيها، وتخصيص مطفأة حريق وبطانية الإنقاذ من الحريق، وجعلها جاهزة للاستخدام.

"المطابخ والمطاعم"

فيما تطرقت لإرشادات السلامة في المطابخ والمطاعم الشعبية، واوصت بضرورة وضع المولدات الكهربائية في مكان آمن بعيداً عن خزانات الوقود، وعمل منافذ تهوية جيدة للمكان، وتوفير عدد كافٍ من أسطوانات الإطفاء وبكرات المياه.

كما دعت مديرية الدفاع المدني لوضع مجمع الغاز خارج المطبخ أو المطعم، وأن تكون توصيلاته نحاسية أو حديدية، مع ضرورة تدريب العاملين في المطاعم على استخدام وسائل الإطفاء.

كما أكدت على ضرورة وضع إرشادات السلامة داخل المطبخ أو المطعم، والاتصال على الرقم المجاني للدفاع المدني 102 في حال حدوث أي طارئ.

يُشار إلى أن إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني تنظم جولات بشكل مستمر على المطاعم والمطابخ العامة، والمصانع والمنشآت لتفقد إجراءات السلامة لديها، تفاديًا لوقوع حوادث أو حرائق.