القيادي عز الدين: تهديدات الاحتلال لن تكسر إرادة مقاومتنا

أكد القيادي طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، اليوم الإثنين 4/4/2022، أن الاحتلال يحاول فرض سياسته بالقوة، واستعادة هيبته وإرسال طمأنه إلى جمهوره الصهيوني أنه يسيطر على الوضع ويضبط الأمن بعد سلسلة العمليات البطولية في النقب والخضيرة وتل أبيب.

وأوضح القيادي عز الدين، في مقابلة صحفية مع قناة الميادين، تعقيباً على اقتحام الأقصى من قادة الاحتلال، أن الاحتلال أعلن منذ أسابيع أنه في شهر رمضان، سترتفع وتيرة الاقتحامات من قبل قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى، ما يتطلب وقفة جدية وحقيقية تجاه هذا الموقف الخطير.

واعتبر عز الدين، أن الاقتحام الاستفزازي لوزير خارجية الاحتلال لبيد، تسبب بإشعال ساحات القدس، حيث تصدت الجماهير له، ما أسفر عن أحداث همجية من جنود الاحتلال ضد المصلين من ضرب وإطلاق نار.

وقال :"إن هناك مزاودة بين قادة الاحتلال المجرمين على هذه الاقتحامات، ما يعني أن المسألة ممنهجة من قبل حكومة الاحتلال ما يرفع من وتيرة الاعتداءات على مقدساتنا."

وبين، أن الاحتلال يصعد على كل الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل، وجريمة اغتيال الشهداء في جنين هي إحدى الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وأكد الناطق باسم الجهاد، أن هذه العمليات البطولية التي هزت كيان الاحتلال واخترقت المنظومة الأمنية ما استدعى نشر الجنود في مدن الضفة المحتلة، خشية من تصاعد العمليات.

وشدد على أن مدينة القدس تحولت لثكنة عسكرية حقيقية، وإجراءات أمنية مشددة، وهذا يدل على حجم الخوف من الرد الفلسطيني، وهذه الإجراءات لا يمكن أن تمنع من يريد القيام بواجبه المقدس.

واعتبر عز الدين، أن هذه المشاهد التي تظهر اقتحام باحات الأقصى تستفز كل فلسطيني وكل عربي ومسلم وكل حر، وهذه الاجراءات لن توفر للاحتلال الأمن، أو وقف الهبة الشعبية لأهلنا في القدس.

ورأى، أن تهديدات وزير حرب الاحتلال ليست بجديدة، ولن ترهب أو تكسر إرادة وعزيمة مقاومتنا بكل قواها وفصائلها، وأن ما سيكون في "سيف القدس2" القادمة هو أعظم من سابقتها.