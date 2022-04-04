بالفيديو طريقة عمل قطايف العصافير بالقشطة والنوتيلا في رمضان، تعتبر أطباق الحلويات من المكونات الرئيسية على موائد الصائمين بعد تناول وجبة الإفطار، أو عقب أداء صلاة العشاء والتراويح، لكن المؤكد أن لا بيت فلسطيني يخلو من صناعة أنواع عدة من الحلوى الخاصة في شهر رمضان المبارك، فجسم الإسنان يكون بحاجة إلى طاقة من السكريات والأملاح، بعد صيام يدوم نحو 14 ساعة متواصلة، دون تناول أي طعام أو شراب خلال تلك الساعات، إلا أن هناك نوع من الحلوى يكون حاضرا بشكل يومي عند الفلسطينيين طيلة أيام شهر رمضان، وهي حلوى "القطايف" بكل أنواعها وأحجامها التي باتت تختلف حشواتها وآلية اعدادها وتناولها، بعدما كانت تقتصر على قبل سنوات على القشطة واللبن والجوز الهند، و المكسرات والتمور في بعض الأحيان.

طريقة عمل قطايف رمضان

ومع قدوم شهر رمضان المبارك رسميا، باتت تتصدر محركات البحث عن بالفيديو طريقة عمل قطايف العصافير بالقشطة والنوتيلا في رمضان، بكل أحجامها وأشكالها، إذ إنها باتت تصنع بأحجام عدة وطعومات مختلفة عن السابق حسب رغبة الشخص، حتى إنها باتت تعد بالشكولاتة والسميد ومكونات أخرى، إلا أن الآلاف من ربات البيوت باتت تشرع في البحث عن طريقة عمل قطايف العصافير، وحشوها بالنوتيلا والقشطة ورش المكسرات عليها ودهنها بالعسل في بعض الأحيان، وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أرفقت لكم طريقة عمل قطايف العصافير بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل القطايف العصافيري

وتتصدر محركات البحث، عن طريقة عمل القطايف العصافيري، فهي الطريقة التي بات يفضلها الفلسطينيون في تناول قطايف رمضان، أو أن ربات البيوت تصنع أنواعا وأحجاما من تلك الحلوى الشهيرة، لكن هذه دوائر الصغيرة جدا من الحلوى، لم تكن موجودة قبل سنوات، فهي حديثة الصناعة في مجتمعنا، كما أن آلية تحضيرها تختلف عن القطايف ذات الحجم الكبير.

طريقة عمل قطايف العصافير بالقشطة والنوتيلا

نرفق لكم طريقة ومكونات تحضير قطايف العصافير فهي مطلوبة بشكل كبير في أيام شهر رمضان المبارك، فتحرص ربات البيوت على اتقان صناعتها في البيت، فمعظم الغزيون يفضلون الصناعات البيتية على التي تباع لدى المصانع والمتاجر.

مكونات ومقادير عمل قطايف العصافير

- القشطة: كوب

- حليب: 2 كوب

- دقيق الذرة: نصف كوب

- ماء الزهر: كوب

- فستق: نصف كوب (مطحون)

- قطر: 2 كوب

طريقة التحضير

امزجي القشطة مع الحليب السائل ودقيق الذرة في قدر، ثم ضعي المزيج على النار حتى يغلي ويتكاثف مع التحريك المستمر.

أضيفي ماء الزهر مع التحريك ثم ضعيه جانباً حتى يبرد.

احشي كل دائرة من القطايف بملعقة صغيرة كاملة من القشدة المحضّرة والمبرّدة، وألصقي طرفا القطايف بإحكام من جهة واحدة فتظهر القشدة من الجهة الثانية.

تغمس كل قطعة من القطايف من الجهة غير الملصقة في الفستق المطحون.

القطايف على صحن كبير وتُقَدَّم مع القطر.