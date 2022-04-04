الدفعة الرابعة من معتمري القطاع  تغادر عبر معبر رفح البري اليوم

بدأت، صباح اليوم الاإثنين، مغادرة الدفعة الرابعة من الفوج الأول لمعتمري قطاع غزة باتجاه الأراضي الحجازية عبر معبر رفح البري، وعددهم 600 معتمراً.

ومنذ سـاعات الصباح الأولى، عملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

وأشارت هيئة المعابر إلى أن العمل باتجاه المغادرة يوم الإثنين يقتصـر على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري من الأحد حتى الخميس.