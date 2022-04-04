بالفيديو شاهد| الحلقة الأولى من برنامج الصدمة رمضان 2022

ينتظر متابعو الشاشة الصغيرة برنامج الصدمة 4 خلال شهر رمضان المبارك 2022، حيث يبحث محبو البرنامج عن موعد عرض برنامج الصدمة خلال شهر رمضان 2022 ، فتم عرض أول حلقة منه أول أيام شهر رمضان المبارك 2022، ويحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرض مواعيد عرض مسلسل الصدمة رمضان 2022 – 1443 وأبرز المعلومات الواردة عن البرنامج.

برنامج الصدمة رمضان 2022

إنّ برنامج الصدمة هو واحدًا من البرامج العربية التي حظيت بشهرة وشعبية ضخمة في مختلف دول الوطن العربي والشرق الأوسط، وهو برنامج تمّ تصنيفه ضمن برامج المقالب ولكن بهدف آخر حيث يظهر أمام الكاميرات الخير الذي يوجد بداخل الناس هذا كما أنه لا يتم عرضه سوى في شهر رمضان فقط، الجدير بالذكر أن البرنامج يقوم بتقديم الموقف الذي يعرضه في الحلقة من خلال أكثر من دولة؛ وذلك ليقيس ردود أفعال الناس بمختلف أجناسهم وأعمارهم مثل دولة: “مصر، لبنان، العراق، الأردن، السعودية، الإمارات، الكويت” وغيرهم.

الحلقة الأولى من برنامج الصدمة 2022

وشهدت الحلقة الأولى، اهتماماً كبيراً حيث أظهرت شاباً يوجه لأمه إهانات قاسية لكن العقوبة من الجمهور جاءت شديدة وغير متوقعة.

موعد عرض برنامج الصدمة رمضان 2022

إن موعد عرض برنامج الصدمة سيكون في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 6:45 مشاءً بتوقيت السعودية وذلك من خلال شاشة قناة إم بي سي، الجدير بالذكر أن هذا البرنامج في رمضان 2022 – 1443 تختلف مواعيد عرضه حسب اختلاف التوقيت في كل دولة وكذلك اختلاف قنوات العرض حيث يتمّ عرضه من خلال قناتين فضائيتين، كما أن العرض على القنوات الأخرى سيكون بعد العرض الأول بساعة واحدة فقط.

برنامج الصدمة رمضان 2022 على أي قناة

يمكن القول إن برنامج الصدمة الذي اعتاد الجمهور العربي على مشاهدته ومتابعته في شهر رمضان الكريم من كل عام هو واحدًا من أكثر البرامج التي حققت نجاحًا باهرًا وحظيت بنسبة مشاهدات مرتفعة للغاية، لذا فإن المتابعين له يتساءلون على القناة الفضائية التي ستقوم ببثه هذا العام 2022 – 1443، الجدير بالذكر أن البرنامج من إنتاج مجموعة إم بي سي Mbc لذا فإن عرضه سيكون من خلال مجموعة القنوات الفضائية إم بي سي فقط وهم: “إم بي سي الأولى، إم بي سي دراما، إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2″ كما سيتمّ عرض حلقاته أيضًا عبر منصة شاهد في أي بي Shahid vip الإلكترونية.

فكرة برنامج الصدمة رمضان 2022

إنّ فكرة برنامج الصدمة رمضان 2022 – 1443 لا تختلف عن فكرة المواسم السابقة من البرنامج، حيث يلعب البرنامج على طرح العديد من المواقف المختلفة التي يمكن أن يتعرّض لها أي إنسان في الوطن العربي والعالم أجمع ومن ثم يقيس ردود أفعال الناس على هذا المواقف، وهل سيكون هناك استجابة منهم لحل المشكلة التي تحدث في الحلقة أم سيتجاهلون ما يحدث ويمرون مرور الكرام عليه؟، الجدير بالذكر أن البرنامج يُقدم أيضًا طاقم من أمهر الأطباء والأخصائيين النفسيين الذين يقومون بدورهم في تحليل ردود أفعال الناس على المواقف المطروحة.

الحلقة الأولى من برنامج الصدمة 2022

إنّ عرض الحلقة الأولى من برنامج الصدمة هذا الموسم 2022 – 1443 كانت اليوم الموافق أول أيام الشهر الكريم، حيث تناولت الحلقة الحديث حول موقف مؤثر للغاية وهو ظهور طفلة يعمل والدها كعامل نظافة في شوارع المدينة، ومن ثم تستأذن البنت والدها للعب مع زملاء لها أمام بيوتهم، ولكن يرفض الأطفال وينبذوا البنت ويقولون له “لن نلعب مع ابنة الزبال”، وهنا يظهر ردود أفعال المارة في الشوارع والذي يقفون بجانب البنت ووالدها الذي سمع إهانته بأذنيه ويبدأون في تعليم الأطفال أن عامل النظافة واحد منّا وأن كل ما ارتكبوه كان خاطئاً.

وإلى هنا وصلنا إلى ختام هذا المقال والذي تناولنا فيه الحديث حول سؤال ما هو موعد عرض برنامج الصدمة رمضان 2022 – 1443 حيث تعرّفنا من خلال السطور السابقة على مواعيد عرض حلقات البرنامج على مجموعة قنوات إم بي سي هذا وقد سردنا أبرز المعلومات الواردة حول البرنامج.