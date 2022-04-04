مهجة القدس تعزي عائلة أبو عطوان بوفاة والد الأسرى أبو مازن بالخليل

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين 4/4/2022، من الأسير المجاهد منيف محمد محمود جنادية " أبو عطوان" والأسير المجاهد منذر محمد جنادية وأشقائهم الأسرى المحررين مازن ومنقذ ومعتز محمد جنادية وعموم عائلة جنادية "أبو عطوان" الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة والدهم وفقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج محمد محمود عبد الجواد جنادية "أبو عطوان" (أبو مازن).

وقالت مهجة القدس :"لقد وافته المنية فجر اليوم الإثنين 03 رمضان 1443هـ الموافق 04/04/2022م، ببلدة دورا بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، عن عمر يناهز (93) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا."

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد منيف جنادية ولد بتاريخ 25/10/1971م، هو متزوج، ولديه بنتان؛ واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 29/12/2002م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي 5 مؤبدات بالإضافة إلى 40 سنة أخرى بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس وتشكيل خلايا عسكرية للسرايا، وإعداد عبوات ناسفة، والتخطيط لعملية (عتنائيل) الاستشهادية التي نُفذت بتاريخ 27/12/2002م، والتي نفذها استشهاديين من سرايا القدس وهما أحمد الفقيه ومحمد الدرابيع "شاهين" ضد قوات الاحتلال والتي أدت إلى مقتل أربع صهاينة والعديد من الإصابات في صفوفهم، ويقبع الأسير منيف حاليًا في سجن رامون. أما شقيقه الأسير المجاهد منذر جنادية ولد بتاريخ 15/08/1961م، وهو متزوج، ولديه 7 من الأبناء، واعتقله قوات الاحتلال بتاريخ 07/07/2021م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، ويقبع الأسير منذر حاليًا في سجن عوفر.