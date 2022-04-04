موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا- التشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، موعد مباراة الذهاب بين فريقي ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء القادم 6 ابريل 2022، وسيشاهد العالم موقعة كروية شيقة، لأن لاعبي ريال مدريد سيحرصون على الانتقام من تشيلسي الذي أخرجهم من البطولة من هذا الدور العام الماضي، كما أنه حققها على حساب نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدف لصفر.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا

ولأهمية المباراة بالنسبة لعشاق كرة القدم بشكل عام ومحبو الفريقين بشكل خاص، فهم يبحثون عن موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا- التشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة، لمشاهدة المباراة التي ستكون أشبه بمعركة بين فريقين يعدان من أكبر أندية أوروبا، وسيحاول فريق البلوز بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، الحفاظ على البطولة للعام الثاني تواليا، إلا أن ريال مدريد يحرص على تجاوز عقبة تشيلسي والمضي قدما في البطولة حتى تحقيق النسخة الـ 14 منها، كون في متحفه 13 كأسا من البطولة الأهم أوروبيا، وسيرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد مباراة تشيلسي والريال و التشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة ورابط بث مباشر، لضمان متابعة مشاهدة ممتعة، بجودة عالية ودون تقطيع على البث.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي 2022

وتتصدر مواقع البحث، للبحث عن موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي 2022، لأنها تهد من أقوى مباريات كرة القدم في القارة الأوروبية، كما أن المواجهات بين الريال وتشيلسي غابت عن البطولة المهمة على مدار تاريخها، وكان أول لقاء بينهما العام الماضي الذي انتصر فيه البلوز على الريال بمجموع مبارتين 3-1 لينجح تشيلسي في اجتياز عقبة الميرينجي في الدور نصف النهائي، ويتأهل للنهائي لمقابلة نادي مانشستر سيتين وهزيمته وحصد كأس البطولة للعام 2021.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا موعد ذهاب مباراة ريال مدريد وتشيلسي، إذ إنه أعلن أن مباراة الذهاب ستعلب الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب البلوز "ستامفورد بريدج"، ومباراة الإياب ستكون على تساد سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

ومن المقرر أن تنقل المباراة تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "1 beIN Sports HD Premium".، فهي غالبا التي تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوريات الأوروبية الخمس، الدوري الإسباني، والدوري الإنجليزي، والدوري الألماني، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي.

تشكيل ريال مدريد ضد تشيلسي

ومن المتوقع وبنسبة كبيرة للغاية أن يدخل المدير الفني للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي المباراة ضد تشيلسي بالتشكيلة التالية:-

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال.

الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش - فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.