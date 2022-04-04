لجنة الأسرى تقرر الإعلان غداً عن باكورة الحملة الشعبية لدعم الأسرى في سجون الاحتلال

أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الإثنين 4/4/2022، أن غداً سيتم الإعلان عن باكورة الحملة الشعبية لدعم الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت اللجنة، خلال وقفة إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي":"إن أسرانا في سجون الاحتلال ما زالوا يواجهون الاحتلال الصهيوني".

وأوضحت اللجنة، أن الاحتلال الصهيوني ينتهك كافة القوانين والأعراف الدولية من خلال جرائمه بحق الأسرى، لافتةً إلى أن الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال الصهيوني منذ 94 يوما.

وطالبت اللجنة، المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الأسرى بتحمل مسؤولياتها بحق الأسرى.

كما عاهدت اللجنة، أسرانا بمواصلة دعمهم حتى تحقيق مطالبهم ونحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياتهم.