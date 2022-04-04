"5" أسرى في سجون الاحتلال يدخلون أعوام جديدة

يدخل اليوم الاثنين 4 ابريل 2022 ، "5" أسرى في سجون الاحتلال أعوام جديدة بينهم اسير قضى 20 عاماً .

والمعتقلون ال5 هم :

الأسير أنور عمر حمدان عليان (46 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/04/2003م، وهو محكوم بالسجن 23 عامًا.

الأسير حكيم مازن نياز عواد (29 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/04/2011م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير طارق محمد أحمد اعمر (42 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه 23 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/04/2000م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير حمزة صالح أحمد الطقطوق (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/04/2006م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير أحمد يوسف عبد الرحمن شناوي (54 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/04/2006م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير جهاد عبد اللطيف سعيد أبو هنية (42 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، يدخل عامه السادس عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/04/2007م