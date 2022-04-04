دعاء رابع يوم من رمضان 2022- دعاء مستجاب بإذن الله، هلّ علينا اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، فهو شهر يعد من أعظم شهور السنة، فالقرآن الكريم نزل في هذا الشهر الفضيل، وهو ما يؤكد على عظمته، عند الله سبحانه وتعالى، وعند المسلمين بشكل عام، كما أنه شهر تتضاعف فيه العبادات والصلوات وقراءة القرآن الكريم، ويستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء المسلمين في هذا الشهر على وجه الخصوص، فهو يخصصون أوقاتا وساعات طويلة للعبادة والصلوات والأدعية والأعمال الصالحة.

دعاء رابع يوم من رمضان

ويبحث المسلمون عن أدعية شهر رمضان، ودعاء رابع يوم من رمضان 2022- دعاء مستجاب بإذن الله، فهم يحرصون على استثمار أوقات الشهر الفضيل وساعاته ودقائقه من أجل كسب الحسنات واندثار السيئات، فهم يخصصون الساعات ما بين أذاني العصر والمغرب لقراءة القرآن والدعاء لله سبحانه وتعالى، فهي أفضل الأوقات بالنسبة للكثير من للصائمين، لأنهم يكونون قد أنهوا كافة أعمالهم ومشاغلهم، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أدعية شهر رمضان كل يوم على حدا، واليوم تنشر لكم دعاء رابع يوم رمضان، لتستفيدوا منه وتنالوا الأجر والثواب.

دعاء رابع يوم رمضان 2022 مستجاب بإذن الله

ودعاء اليوم الرابع من رمضان له مزايا خاصة، فهو طاعة لله وامتثال لأوامره، لقوله سبحانه وتعالى: "وإذا سألك عبادي عني، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون".

أفضل وقت للدعاء في رمضان

أفضل وقت للدعاء في رمضان، ووفق ما يرد في الأحاديث النبوية، وما يرد على لسان العلماء المسلمين، فإن الأوقات والأحوال التي يُفضَّل فيها الدعاء في شهر رمضان وغيره: ثُلث الليل الأخير، وبعد أداء الصلوات المفروضة، وحين يُنادي المُؤذِّن للصلوات، وما بين الأذان والإقامة، وعند نزول الغيث من السماء، وفي لحظات السجود في الصلاة، وفي ساعة الاستجابة من يوم الجمعة؛ إمّا آخر ساعةٍ من العصر، أو ساعة الخُطبة والصلاة، وفي مجالس الذِّكر التي تجمع المسلمين على الدعاء والطاعة، وعند شُرب ماء زمزم، ويوم الوقوف بِعرفة، وعَقْب الوضوء، وعقب دَفْن الميّت، ودعاء المسافر أثناء سفره، ودعاء الوالد لولده، ودعاء المسلم لأخيه المسلم في غَيْبَته، ودعاء الإمام العادل، ودعاء المُضطر

دعاء رابع يوم رمضان 1443 هـ

ونرفق لكم دعاء رباع يوم رمضان 1443 هـ، الذي له مزايا خاصة، كالطاعة لله، والامتثال لأوامره: "اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وأحفظني بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ".