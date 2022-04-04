6 جرائم قتل تهز مصر في أول يوم لشهر رمضان ..!

شهدت عدة مدن مصرية 6 جرائم مروعة، تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان المبارك حملت تفاصيل مروّعة هزت الشارع المصري.

ونشرت وسائل إعلام محلية في مصر أنباء متتالية عن وقوع 6 جرائم مروعة أولها حين أقدم شاب في محافظة الإسماعيلية على قتل "حماه" بشومة (عصا غليظة من الخشب يستخدمها المزارعون والرُّعاة في عدة أمور كتسيير البهائم) على رأسه، أدت إلى وفاته لخلافات بينهما بسبب رفضه عودة زوجته إليه مرة أخرى.

أما الجريمة الثانية فقد وقعت في مدينة السلام بالعاصمة القاهرة حين أقدم شاب على إنهاء حياة شاب آخر بطعنه بمطواة "قرن غزال" في بطنه، لوجود خلافات بينهما.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لكنه توفي متأثرًا بجراحه العميقة في البطن والصدر، وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الجاني بقتله.

أما الجريمة الثالثة فقد وقعت في منطقة "عين شمس" بالعاصمة القاهرة، حين أقدم رجل على قتل جاره بسبب خلافات بينهما، بالتعدي عليه بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاته.

ونجحت أجهزة الأمن في عين شمس في القبض على متهم بقتل جاره.

أما الجريمة الرابعة فقد وقعت في محافظة الشرقية حين أقدم الجاني على إطلاق النار على غريمة متسببًا في وفاته على الفور لوجود خلافات مالية مع الجاني.

أما الجريمة الخامسة فقط وقعت في محافظة الشرقية حين عثرت الأجهزة الأمنية على ربة منزل مشنوقة، وتبين قيام شقيق زوجها بارتكاب الواقعة لعلاقة بينهما، وتمت إحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

أما الجريمة السادسة فقد وقعت في جنوب سيناء حين كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل أحد الأشخاص، وتبين أن وراء الجريمة صديقه المقرب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وقرر أن ينهي حياته باستخدام "سلاح أبيض".