هبوط متواصل.. انخفاض جديد على سعر النفط

واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الاثنين 4 ابريل 2022، مع متابعة المستثمرين لسحب إمدادات من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من الدول المستهلكة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 0.8% إلى 103.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98.45 دولار للبرميل، منخفضا 82 سنتا أو 0.8%.

وهبطت التعاقدات الآجلة لكل من الخامين دولارا في بداية التعاملات بالأسواق، اليوم الاثنين.

وانخفضت أسعار النفط نحو 13% الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيتم سحب ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لمدة ستة شهور تبدأ في مايو.

وقال بايدن: "إن هذا السحب، وهو الثالث في الأشهر الستة الماضية، سيكون بمثابة جسر حتى يتمكن المنتجون المحليون من تعزيز الإنتاج وإعادة التوازن إلى العرض مع الطلب".