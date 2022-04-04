الأسير المجاهد أنور عليان يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

أفادت مـؤسـسـة مـهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أنور عمر حمدان عليان (45 عامًا)؛ من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة أنهى تسعة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضـحـت مـهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/04/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (23) عامًا؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسـير أنـور عـلـيـان ولد بتاريخ 27/12/1976م؛ وهو متزوج، وأب لطفلين وهم (عمر، عادل) أنجبهما من خلال نطفة مهربة قبل سبعة أعوام؛ وهو يقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.