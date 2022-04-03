طالع أسعار الذهب عيار 21، 24، 18 في مصر الاثنين 4 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 ابريل 2022، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، تزامنا مع استمرار العطلة الأسبوعية لأسواق المال العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيهًا في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيهًا.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية، عند مستوى 1133 جنيهًا (61.95 دولار).

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، عند نحو 849.95 جنيه (46.46 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 661.06 جنيه (36.14 دولار)، وسجل عيار 12 نحو 566.62 جنيه (30.97 دولار)، وعيار 9 سجل نحو 424.97 جنيه (23.23 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في مصر، عند 991.61 جنيه (54.21 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر، نحو 35.244 ألف جنيه (1927 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21)، صباح تعاملات اليوم، نحو 7933 جنيهًا (433.65 دولار).