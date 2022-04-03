سعر الذهب في الكويت اليوم الاثنين الموافق 4-4-2022 مستعمل بيع وشراء

سعر الذهب في الكويت اليوم الاثنين الموافق 4-4-2022 مستعمل ، ويبحث الملايين من الأشخاص في الدولة الكويتية عن أسعار الذهب بجميع عياراته لا سيما 18 و 21 و24 وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري تلك الأسعار في هذه السطور .

وقد حرص الفريق على وضع سعر الذهب في الكويت اليوم الاثنين الموافق 4-4-2022 مستعمل في ظل التذبذب الذي يحصل على أسعار المعدن الأصفر ولقد عكفنا على وضعنا حتى يتسنى للجميع التعرف عليها مقابل الدينار والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الكويت اليوم

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي على النحو التالي:

الوحدة دينار كويتي دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 18.85 دينار $61.95

سعر الذهب عيار 22 17.28 دينار $56.79

اسعار الذهب عيار 21 16.49 دينار $54.21

اسعار الذهب عيار 18 14.14 دينار $46.46

سعر الذهب عيار 14 10.99 دينار $36.14

سعر الذهب عيار 12 9.42 دينار $30.97

اسعار أوقية الذهب 586.17 دينار $1,927

اسعار جنيه الذهب 131.94 دينار $433.65

اسعار كيلو الذهب 18,848 دينار $61,949

سعر الذهب اليوم في الكويت بيع وشراء

كما جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتي على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 إبريل 18.85 16.49 14.14 10.99 9.42

1 إبريل 18.82 16.47 14.12 10.98 9.41

31 مارس 18.94 16.57 14.21 11.05 9.47

30 مارس 18.91 16.55 14.18 11.03 9.46

29 مارس 18.79 16.44 14.09 10.96 9.40

28 مارس 18.79 16.44 14.09 10.96 9.40

27 مارس 19.16 16.77 14.37 11.18 9.58

26 مارس 19.16 16.77 14.37 11.18 9.58

25 مارس 19.12 16.73 14.34 11.15 9.56

24 مارس 19.19 16.79 14.39 11.19 9.59