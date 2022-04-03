اسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 4 ابريل نيسان 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 4 ابريل 2022، حيث شهدت أسعار الذهب في الجزائر استقراراً، وسط تراجع البيع والشراء، وفق متعاملين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال تعاملات اليوم، نحو 155.615 ألف ليرة (61.95 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في سوريا، نحو 136.166 ألف ليرة (54.21 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، بتعاملات اليوم، عند نحو 116.713 ألف ليرة (46.46 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 90.776 ألف ليرة (36.14 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، في تعاملات اليوم، نحو 4.839 مليون ليرة (1927 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، في منتصف تعاملات اليوم، نحو 1.089 مليون ليرة (433.65 دولار).