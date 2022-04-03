طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 4 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 4 ابريل 2022، حيث شهدت أسعار الذهب في الجزائر استقراراً، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر في تعاملات اليوم، عند نحو 8877 دينارًا (61.95 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في الجزائر، نحو 7767 دينارًا (54.21 دولار).

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر اليوم، عند نحو 6658 دينارًا (46.46 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5178 دينارًا (36.14 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، نحو 276.064 ألف دينار (1927 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، في منتصف تعاملات اليوم، نحو 62.138 ألف دينار (433.65 دولار).