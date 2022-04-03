بالفيديو إصابات باعتداء قوات الاحتلال على المواطنين عند باب العامود بالقدس

أصيب، مساء اليوم الاحد، 11 مواطنًا بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 11 شابًا جراء إطلاق قنابل الغاز الخانق نحوهم، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم بالضرب والهراوات.

واعتقلت قوة من المستعربين "الإسرائيليين"، شابًا فلسطينيًا عند باب العمود، بعد الاعتداء عليه وتكبيل يديه، ونقله إلى جهة مجهولة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم ، عند باب العامود بالمسجد الأقصى، وذلك عقب أداء صلاتي العشاء والتروايح.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن مئات الشُبّان والمواطنين تجمعوا لليوم الثاني من رمضان في منطقة باب العامود، وسط أجواء مميزة، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

وقمعت قوات الاحتلال الشُبّان والمتواجدين بالهراوات، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام، فيما حاولت عرقلة عمل الصحفيين ومنعهم من تغطية الأحداث.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال محيط باب الساهرة بالقدس المحتلة، وطاردت الشبان في محيط المنطقة.

وبالإطار ذاته، اقتحم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد مساء اليوم الأحد، منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من جنود الاحتلال.