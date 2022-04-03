قاائمة برنامج رمضان دينية 2022 جديدة .. برامج رمضانية دينية .. مصطفى حسني

برنامج رمضان دينية 2022 جديدة ، ومع دخول شهر رمضان المبارك بدأت المسلمين في جميع انحاء العالم في البحث عن تلك البرامج الرمضانية الدينية والتي تضمن دروس الوعظة والإرشاد كما أنه تعرض دروس عن رمضان وما يستفسر عنه الجمهور في المسائل الرمضانية وفي هذا الاطار قام فريق فلسطين اليوم بوضع تلك القائمة في هذه المقالة .

وقد وضع لكم الفريق قائمة برنامج رمضان دينية 2022 بحيث يمكن لجميع زوار الموقع التعرف عليها ، وفي هذه السطور نشير لكم إلى هذه البرنامج تتحدث عن عظمة الدين الإسلامي، وفضل صيام شهر رمضان، وتناول قصص مؤثرة، تحمل الحكمة والموعظة ، وعن التفاصيل الكاملة حولها فهي على النحو التالي:

برنامج رمضان دينية 2022

وقد وضعنا لكم قائمة أسماء برنامج رمضان دينية 2022 ، وهو على النحو التالي: برنامج "مصر أرض المجددين"، برنامج "اسأل مع دعاء"، برنامج "لعلهم يفقهون"، برنامج "القناع "، برنامج "الطيب" لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، برنامج " قلبي اطمأن"، برنامج" بالتي هي أحسن"، برنامج " مع القرني"، برنامج "حياة الإحسان"، برنامج "مصر أرض المجددين".

برنامج دينية رمضان 2022

ادعية شهر رمضان مكتوبة ومستجابة 1443-2022

اولا: اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

ثانيا: اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول. اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار. اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني. اللهم بارِكْ لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكاها، أنت وليُّها ومولاها.

ثالثا: اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته و افتح لي فيه أبواب جنانك، وأغلق عني فيه أبواب نيرانك، ووفقني فيه لتلاوة قرآنك.

رابعا: اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك. اللهم اغفِرْ فيه لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا .

خامسا: اللهم و اجعلنا في سائر الشهور و الأيام كذلك ما عمرتنا ، و اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ، والذين يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة ، أنهم إلى ربهم راجعون ، و من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون