الأمير حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه "الأميري"

أعلن الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، تخليه عن لقبه.

وقال الأمير حمزة في بيان نشره على حسابه على تويتر إن "قناعاتي الشخصية لا تتماشى مع التوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

وأوائل الشهر الماضي، قدم الأمير حمزة اعتذارا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تصرفاته بحقه في إشارة إلى ما يعرف إعلاميا بقضية "الفتنة" بالأردن.

وأكد الأمير حمزة أنه أخطأ في حق الملك عبد الله الثاني قائلا: "أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات".

والعام الماضي، كشف الأردن رسميا ملابسات المؤامرة التي كانت تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد والذي تورط فيها الأمير حمزة وجهات أجنبية لم يحددها.



