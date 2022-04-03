يائير لابيد يقتحم منطقة باب العامود بالقدس المحتلة

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد وصل إلى منطقة باب العامود بالقدس المحتلة وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

يذكر أن ساحة باب العامود شهدت مواجهات عنيفة في رمضان الماضي، حين حاولت سلطات الاحتلال منع المقدسيين من التجمع فيها.

ومواصلة لتصعيدها اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، شابين بعد دهم وتفتيش عدد من المنازل في أحياء البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وفتشت عددا من المحال التجارية والمنازل في الحي، مشيرة إلى اعتقال الشاب منذر الرجبي، بعد اقتحام منزله في حي بطن الهوى.

واقتحمت قوات الاحتـــلال منازل المقدسيين بشارع الواد في البلدة القديمة، وأجرت عمليات تفتيش بها.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب راضي الددو من شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس، بعد أن داهمت عدة منازل وفتشتها.

وفي سياق متصل، مددت محكمة الاحتلال في القدس، اعتقال المصور المقدسي محمد دويك حتى الأربعاء القادم.

وأفادت عائلة دويك بأن عناصر من مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت المنزل في بلدة بيت حنينا شمالي القدس، عند الساعة الرابعة والنصف فجرًا، بشكل همجي.

وذكرت أن قوات الاحتلال داهمت المنزل وصادرت على الفور هاتف دويك و"اللابتوب" الخاص به، ثم اعتقلته واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.

وفي الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة استهداف قوات الاحتلال للشبان المقدسيين، وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وتستهدف سلطات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات وهدم البيوت، بهدف عزل المسجد الأقصى وحماية اقتحامات المستوطنين.