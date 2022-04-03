كوخافي يأمر جيشه بالاستعداد لعملية "حارس الأسوار2"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، بأن رئيس أركان الاحتلال أفيف كوخافي، أمر الجيش بالاستعداد لعملية "حارس الأسوار 2"، استعدادًا لأي طارئ قد يحصل مع قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، فإن مسؤولين إسرائيليين أصدروا أوامر بنشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية على حدود قطاع غزة.

وقال كوخافي الموجود في "تل أبيب" إلى جانب مقاتلي دورية "ناحال" المنتشرين في إطار الاستعدادات الأمنية إن "الجيش الإسرائيلي" في حالة تأهب قصوى" لمدة شهر أو أكثر..

وكان جيش الاحتلال قد شن عملية "حارس الأسوار" على قطاع غزة في مايو 2021، استشهد خلال الالاف من المدنيين.