شبان فلسطينيون يستهدفون مركبات المستوطنين شمال شرق رام الله

استهدف مجموعة من الشبان، مساء اليوم الأحد، مركبات المستوطنين قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، رشقا بالحجارة ما أدى لتضرر عدد منها.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة مركبات للاحتلال تضررت، جرّاء رشقها بالحجارة قرب قرية المغير.

وتشهد قرية المغير تصدي الشبان الثائرين لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بشكل متواصل، وخاصة على الطريق الاستيطاني الذي يمر بجوار القرية.

وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، كان آخرها محاولة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي كفر مالك، التي تعد أراضيها مشتركة مع المغير.

وتقع القرية على بعد 22 كيلو متر من مدينة رام الله، كما تقع معظم أراضيها من الناحية الشرقية في منطقة العزل الشرقية والتي كان الاحتلال قد أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة منذ احتلاله للضفة.

ونصب الاحتلال بوابة حديدية تعزل المغير تماما بإغلاقها، كما أن الطرق الالتفافية والاستيطانية التهمت مساحات واسعة من أراضي المواطنين.

ورصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل في شهر مارس الماضي بشكل كبير ومؤثر.

وفي حصيلة هي الأعلى خلال شهر واحد منذ عام 2017 وثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد 20 مواطناً، ومقتل 12 إسرائيلياً وإصابة 64 آخرين في عمليات للمقاومة.

وواصل الشبان والمقاومون التصدي لقوات الاحتلال في مختلف المحاور والمدن، حيث شهدت الضفة والقدس 255 عملية إلقاء حجارة تجاه الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز معطى 28 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و296 مواجهة بأشكال متعددة، وبلغ عدد عمليات التصدي لاعتداءات المستوطنين 119 عملية.

وبالتوازي مع أعمال المقاومة، استمرت المظاهرات والمسيرات الشعبية، حيث بلغ عددها خلال الشهر 47 مسيرة شعبية منددة بجرائم الاحتلال.